Çorum Belediyesi ile Afşin Belediyesi iş birliğinde “Âşık Mahzuni Şerif’i Anma: Kardeşlik Konseri” düzenlendi.

Bedesten’de gerçekleştirilen konsere Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Afşin Kültür Sanat Derneği Türk Halk Müziği Korosunun sahne aldığı konseri izleyenler tarafından büyük alkış aldı.

Program sonrası konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Afşin Kültür Sanat Derneği Türk Halk Müziği Korosu’nun seslendirdiği eserlerle, halk ozanımız Âşık Mahzuni Şerif’i rahmetle yâd ettik. Gönüllere dokunan bu konser için emeği geçen herkesi kutluyorum. 6 Şubat depremleri sonrası başlayan gönül bağımızı kültürle perçinlemek bizler için büyük bir onurdur" dedi.

Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ise bu konserin Çorum ile aralarındaki kardeşliğin sadece bir belgeyle değil, gönüllerle de kurulduğunun en güzel göstergesi olduğunu söyledi.

Son olarak konuşan Vali Ali Çalgan da “Kültürel değerlerimizi yaşatmak ve şehirler arası kardeşlik bağlarını pekiştirmek amacıyla bu anlamlı etkinlikte bir araya geldik. Türk Halk Müziği’nin güçlü ezgileriyle gönüllerimiz birleşti" ifadelerini kullandı.