Mardin'de kaçırma ve darp olayının ayrıntıları netleşti. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri olduğu belirlenen şahıslar, araç içinde terör estirmişlerdi. 12 Eylül 2024 gecesi, saat 03.00 sularında Merlin Konağı adlı iş yerinde yaşanan olayda, S.Ö. isimli bir kişi darp edilerek zorla mekandan çıkarıldı ve bir araca bindirildi.
ARAÇ İÇİNDE DARP ETTİLER
Olayın ardından yapılan incelemede, aracın Mardin Büyükşehir Belediyesine ait Mercedes marka makam aracı olduğu ve S.Ö.’nün araç içinde de darp edildiği belirlendi.
AHMET TÜRK’ÜN YEĞENLERİ ÇIKTI!
Olayı gerçekleştirenlerin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri olduğu ve olay esnasında alkollü oldukları tespit edildi. Zanlıların yapılan incelemesinde 130 promil alkollü oldukları tespit edildi. Şahıslar, S.Ö.'yü darp ettikten sonra Cevizpınarı Mahallesi yakınlarındaki anayol kenarına bıraktı. S.Ö., kendi imkanlarıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek, darp raporu aldı.
TUTUKLANDILAR
Olayla ilgili olarak, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri Hüseyin Türk, Hakim Lokman Türk ve Hüseyin Reber Türk, 13 Eylül 2024 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SORUŞTURMA DERİNLEŞEBİLİR
Olay, şehirde büyük yankı uyandırırken, soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi.