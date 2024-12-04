Ahlatcı Çorum FK cumartesi günü Manisa FK ile deplasmanda oynayacağı maça uçak ile gidecek karayolu ile dönecek.

Kırmızı Siyahlı takım Manisa FK maçının hazırlıklarını yarın öğlen saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Bu çalışmanın ardından açıklanacak maç kadorosu çalışmanın ardından otobüs ile Ankara Esenboğa havaalanına gidecek.

Çorum FK maç kafilesi saat 17 uçağı ile burdan İzmir Adnan Menderes Havaalanına uçacak.

Kafile burdan da karayolu ile Manisa’ya geçerek maç saatini bekleyecek.

Çorum FK cumartesi günü oynayacağı Manisa maçının ardından ise uçak saatleri tutmadığı için karayolu ile Çorum’a dönecek.