Manisa FK’da Mustafa Dalcı dönemi de sona erdi.

Bodrumspor maçının ardından Manisa FK yönetimi Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile yaptığı görüşme sonunda ayrılık kararı alındı.

Sezona Osman Zeki Korkmaz ile başlayan siyah beyazlı takım daha sonra Osman Özköylü ile anlaştı.

Kısa süren bu dönemin ardından Mustafa Dalcı ile anlaşan siyah beyazlı takımda Bodrumspor mağlubiyetinin ardından ise tecrübeli teknik adam ilede ayrılık kararı alındı.

Manisa FK yönetiminin dördüncü teknik adam olarak Levent Devrim ile büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi.