Bu sezonda Çorum FK’nın rakiplerinden Manisa FK yeni sezon Teknik Direktörlük için Çağdaş Çavuş ile anlaştı. Geçen sezon yaptığı değişikliklerin ardından sezonu Levent Devrim ile anlaşan Manisa FK yeni sezon için yapılan görüşme sonunda anlaşma sağlanamadığı açıklandı.

Manisa Futbol Kulübümüzün yeni Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş oldu. İmza töreninde konuşan Çağdaş Çavuş, “Manisa Futbol Kulübü ailesine katıldığım için mutluyum. Çok çalışıp sezon sonunda hak ettiğimiz noktada olacağımıza inanıyorum” dedi.

Manisa Futbol Kulübü geçtiğimiz sezon Kepez Belediyespor ile 3. Lig şampiyonluğu yaşayan Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile anlaşma sağladı. Yeni Teknik Direktör Çağdaş Çavuş için Fikri Bayrıl Tesisleri’nde gerçekleşen imza törenine Başkan Mevlüt Aktan katıldı.

İmza töreninde konuşan Yeni Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, “Manisa Futbol Kulübü’nde olduğum için mutluyum. Kariyerim ve hedeflerim doğrultusunda çok doğru bir kulüpteyim. Manisa Futbol Kulübü’nün başarısı için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çok çalışıp sezon sonunda hak ettiğimiz noktada olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.