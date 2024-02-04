Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi'nce düzenlenen Çorum Hitit Dernekler Federasyonu İstişare Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda 31 Mahalli İdariler seçiminde Ankara'da yaşayan Çorumlulardan destek isteyen Yavaş, “Ortak akılla yöneteceğiz dedik. Bir insanın her şeyi bilmesi mümkün değil. Gelir gelmez 550 kuruluşa yazı yazdık dedik ki biz önümüzdeki yılın bütçesini hazırlıyoruz. Ne yönde ihtiyaçlar var, ne yönde talebiniz varsa ona göre harcayacağız. Seçimden önce söylemiştim ödeyen karar verir çünkü paranın sahibi sizsiniz, sizden aldığımız paraları harcıyoruz. İlk defa Türkiye'de gelir gelmez hem belediye meclisi toplantılarımızı hem bütün ihalelerimizi canlı yayınladık. Metro hakkında bilgi vereceğim, ya şu ihaleyi ne olursa olsun yapayım da şimdi Mamaklılar şimdi metroyu yapamadın der seçim riske giriyor diye onaylamalı mıydım? İşte yöneticilik bu. Sonucu ne olursa olsun milletin parasını hiçbir şekilde seçim kazandıracağını da kaybettireceğini de bilsem ben o imzayı atmam dedim ve attırmadık. ” şeklinde açıklamalarda bulundu.