Venezuela'da muhalefet lideri Maria Corina Machado, 2025 Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasının ardından İsrail'e verdiği açık destek ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetiyle kurduğu yakın ilişkiler nedeniyle uluslararası kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

MADURO PROTESTOLARINDA GÖREVDEN ALINIP HAPİS CEZASI VERİLDİ

1967 doğumlu Machado, mühendislik eğitiminin ardından 2012'de kurduğu "Vente Venezuela" adlı liberal merkez-sağ partinin liderliğini üstlendi.

Uzun yıllar Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine karşı muhalefetin ön saflarında yer alan Machado, "Batı ve ABD ile sıkı ilişkiler" temalarını öne çıkaran siyaset izliyor.

2014'de Maduro yönetimine karşı ülke çapındaki protestolar sırasında görevden alınarak kısa süreli hapis cezası verilen Machado, siyasi çizgisini İsrail'e destek sağlayarak belirlemesiyle tanınıyor.

Venezuela ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in 2009'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası İsrail büyükelçisini sınır dışı etmesiyle kesilmişti.

MACHADO, MADURO'YU DEVİRMEK İÇİN NETANYAHU'DAN DESTEK İSTEDİ

Medyada yer alan iddialara göre Machado, 2018'de Netanyahu'dan Venezuela'ya müdahale için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine aracılık etmesini istedi. Söz konusu istekte Machado'nun, iktidara gelmesi halinde İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden kuracağını ısrarla belirttiği belirtildi.

2019'da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından İsrail'e destek mesajı paylaşan Machado, "İsrail Devletinin Bağımsızlık Bildirgesi'nin 71. yıl dönümü vesilesiyle Yahudi halkına mesajım: Venezuela'nın mücadelesi, İsrail'in mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'E DESTEĞİNİ AÇIKÇA BELİRTİYOR

Machado'nun liderliğini yaptığı Vente Venezuela Partisi, 2 yıl sonra, Temmuz 2020'de İsrail'in iktidar partisi Likud ile "stratejik işbirliği anlaşması" imzaladı.

Partinin resmi internet sitesinde yayımlanan metne göre anlaşma, politik, ideolojik, sosyal, stratejik ve güvenlik alanlarında ortak çalışma hedeflerini içeriyor.

Anlaşma, Vente Venezuela adına Machado ve Likud Dış İlişkiler Direktörü Eli Vered Hazan tarafından imzalandı.

Metinde tarafların "özgürlük, demokrasi, piyasa ekonomisi ve hukukun üstünlüğü" gibi ortak değerlere dayalı siyasi işbirliğini geliştirmeyi amaçladığı ifade ediliyor. Ayrıca anlaşma, iki parti arasında "operatif ortaklık" kurularak yalnızca teorik değil uygulamaya dayalı ortak projelerin yürütülmesini öngörüyor.

Machado, çeşitli röportaj ve mitinglerinde İsrail'e desteğini açıkça dile getiriyor.

İsrail merkezli medya kuruluşlarına röportaj veren Machado, bunlardan birinde "Venezuela'yı yönettiğimde hükümetim, İsrail Büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşıyacak." ifadesini kullandı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA TEL AVİV YÖNETİMİNE DESTEK VERDİ

Machado, 2023 Ekim'den itibaren İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım sürecinde Tel Aviv yönetimine desteğini dile getirdi.

7 Ekim 2023'te sosyal medya hesabından paylaşım yapan Machado, İsrail halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Machado, 2024 Nisan'da İran ile İsrail arasındaki çatışmalar esnasında ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından "İran rejiminin doğrudan saldırısı karşısında İsrail devleti ve halkıyla dayanışmamı sunuyorum." paylaşımında bulundu.

CAIR'DEN MACHADO'NUN NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ALMASINA TEPKİ

ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar savunucu örgütlerinden CAIR'dan dün yapılan yazılı açıklamada, 2025 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Machado, Müslüman karşıtlığı ve bazı diğer konulardaki tutumu konusunda uyarılmıştı.

Açıklamada, Machado'dan "Avrupa faşizmine, Likud Partisine ve Müslüman karşıtlığına verdiği desteği" bırakması istenmişti.

Nobel Komitesinin Gazze soykırımına karşı çıkanlar yerine "Müslüman karşıtı faşizmi ve İsrail'in ırkçı Likud Partisini destekleyen birine" ödül verme kararının "kabul edilemez" olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, "Nobel Barış Ödülü, kendi ülkelerinde demokrasi talep ederken yurt dışında ırkçılığı, bağnazlığı ve faşizmi destekleyen politikacılara değil tüm insanlar için adaleti cesurca savunarak ahlaki tutarlılık gösteren kişilere verilmelidir." ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, Nobel Komitesinin Machado'yu, söz konusu aşırılıkçı hareketlere verdiği desteğe rağmen tanıma kararı, Gazze'deki soykırıma karşı büyük risk alan gazeteciler, aktivistler ve politikacılar dahil, "adaleti savunan dünyanın dört bir yanındaki potansiyel Nobel adaylarına karşı hakaret" olarak değerlendirilmişti.

CAIR yetkilileri, paylaşılan bu bilgiler ışığında Nobel Komitesinden kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etmişti.

TRUMP: BENİ ARAYIP 'BARIŞ ÖDÜLÜNÜ SİZ HAK ETTİNİZ' DEDİ

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Trump, Machado ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Görüşme boyunca Machado'nun kendisine karşı oldukça nazik olduğunu vurgulayan Trump, "Bugün Nobel Ödülü'nü alan kişi beni aradı ve 'Bu ödülü sizin onurunuza kabul ediyorum çünkü aslında siz hak ettiniz' dedi." ifadesini kullandı.

Machado'nun bu davranışını takdir eden Trump, "Bu gerçekten çok hoş bir hareketti. Ben de 'Ödülü o zaman bana ver' demedim gerçi, ama belki de verebilirdi." dedi.

ÖDÜLÜNÜ TRUMP'A İTHAF ETTİ

Ödülü kazanmasının ardından ABD merkezli X sosyal medya platformunda açıklama yapan Machado, ödülün, Venezuelalıların mücadelesini onurlandırdığını belirtti.

Trump'a ve ABD halkına, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde başlıca müttefikleri olarak güvendiklerini vurgulayan Machado, "Bu ödülü, acı çeken Venezuela halkına ve davamıza verdiği kararlı destek için Trump'a ithaf ediyorum." ifadesini kullandı.

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadeleden dolayı Venezuela muhalefet lideri Machado'ya verilmişti.