Başarılı performanslarının ardından Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinde güncelleme yapan Galatasaray yönetimi, üst üste üç şampiyonluk yaşatan hocası Okan Buruk'u da ödüllendirdi.

YENİ MAAŞI 200 MİLYON LİRA

Dursun Özbek, geride bıraktığımız günlerde Okan Buruk ile yeni bir sözleşme yaptıklarını açıklamıştı. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un yeni sözleşme sonrası kazanacağı ücret de ortaya çıktı. Daha önce yıllık 140 milyon lira garanti ücret kazanan deneyimli hocanın maaşına Galatasaray yönetimi tarafından yüzde 50'ye yakın zam yapıldı. Yönetim, yerli oyuncularda tavan ücret olan 200 milyon lirayı Okan Buruk için de belirledi ve yeni maaşını 200 milyon lira olarak güncelledi.

SÖZLEŞMEDE +2 YIL OPSİYON

Öte yandan 51 yaşındaki başarılı teknik adamın yeni sözleşmesinde sezon sonu için geçerli +2 yıl opsiyon bulunuyor. Mayıs ayında seçime gidecek Galatasaray, yeni yönetimini 2 yıllığına seçecek. Dursun Özbek yönetiminin de Okan Buruk'un sözleşme süresini buna göre ayarladığı öğrenildi.

GÖZÜ FATİH TERİM'İN REKORUNDA

Son 3 sezonun şampiyonu olan başarılı hoca, bu sezonda da zirveye ulaşarak üst üste 4 şampiyonluk kazanan Fatih Terim'in rekoruna ortak olmayı istiyor.