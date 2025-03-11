Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan marketlerde kapsamlı denetimlerini sürdürüyor.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde önemli kriterler titizlikle inceleniyor.

Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin son kullanma ve tüketim tarihleri tek tek kontrol ediliyor.

Özellikle Ramazan ayında tüketimi artan gıda ürünlerinin hijyenik koşullarda saklanıp saklanmadığına dikkat eden ekipler, halk sağlığını koruma konusunda gerekli hassasiyeti gösteriyor.

Etiket ve Kasa Fiyatları İnceleniyor

Vatandaşların ekonomik mağduriyet yaşamaması adına etiket fiyatları ile kasa fiyatlarının uyumluluğu da detaylı şekilde inceleniyor. Bu sayede tüketicilerin alışveriş sırasında karşılaşabilecekleri fiyat farklılıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.