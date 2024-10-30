Çorum Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı katkıları ile ilimize kazandırdığı Masa Tenisi Eğitim Merkezi dün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Masa Tenisi Eğitim Merkezinin açılış törenine katılım oldukça yüksek oldu.

Törene Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Şanlı Urfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Hitit Üniversitesi Rektöre Prof Dr. Ali Osman Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda davetli ile masa tenisi sporcuları ve aileleri katıldılar.

Belediye Mehteran takımının gösterisi ile başlayan açılış töreni Kuran tilaveti ile devam etti. Çorum Belediyesi’nin Halil İbrahim Aşgın döneminde yapılan çalışmaların tanıtımının yapıldığı vide gösterimi ile devam etti. Daha sonra geçilen konuşmalarda Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin yaptıkları konuşmalarda Çorum’u spor şehri yapma yolunda Belediyesi ile ortaklaşa yaptıkları çalışmalar sonucunda çok iyi yerlere geldiklerini belirterek tesisin hayırlı olması dileğinde bulundular.

Vali Ali Çalgan ise sporun gelişimi için yapılan her tesisin gençliğe yapılan bir yatırım olduğunu belirterek bu tesisin açılmasında emeği geçer herkese teşekkür etti. Çalgan özellikle bireysel branşların çalışma yapacağı bu tesislerin çok önemli olduğunu belirterek ‘Bu tesislerde çalışacak çocuklarımızın gelecek yıllarda ilimizi ve ülkemize şampiyonluk kazandırmasını diliyorum’ dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelası davetliler tarafından kesildi ve daha sonra Masa Tenisi Eğitim Merkezi gezildi ve burda protokol üyeleri birbirleri ile gösteri maçı yaparken milli sporcuların çalışmalarını izlediler.