Gaziantep'te yaşayan 46 yaşındaki İngilizce öğretmeni Enis Tataroğlu dil serüvenini duyanlar şaşıp kalıyor. Henüz 10 yaşındayken komşularının Almanca masal kitap hediye etmesi Tataroğlu'nun hayatını derinden etkiledi.

Masal kitabından oldukça etkilenen Tataroğlu, İngilizce, Almanca başta olmak üzere birçok dil öğrendi. Bu tutkusu sayesinde 1 ayda 1 dil öğrenmeyi başaran Tataroğlu, 68 farklı dil öğrenerek bir rekor kırdı.

Tataroğlu'nun başarısı, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremlerinde Japonya'dan Gaziantep'e gelen arama-kurtarma ekiplerine gönüllü tercümanlık desteği vermesiyle daha da anlam kazandı. Bu özverili çalışması, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılın öğretmeni seçilmesini sağladı.

Yılın öğretmeni ödülünü alan Enis Tataroğlu, şimdi 35 dil bilen Johan Vandewalle'nin dünya rekorunu egale ederek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor. Dil öğrenme konusundaki azmi ve başarısıyla Tataroğlu, birçok kişiye ilham vermeye devam ediyor.

HATIRA DİYE VERDİLER, HAYATI DEĞİŞTİ

Dil öğrenmeye Almanca masal kitabıyla başladığını söyleyen Enis Tataroğlu, “Ben 1988 yılında tatile gittiğimiz Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Alman turistleri görüyordum, konuşmaya basit kelimelerle başladım. Orada o turistlerle konuşmak istedim. Sonra ben bu dili daha iyi öğrenmeye karar verdim. O sırada da Almanya'dan gelen komşumuz İsviçre'de bir trafik kazası geçirdiler ve kızlarını kaybettiler. Kızlarının Almanca kitapları vardı. Ben ilkokul çağlarındayken o kitapları hatıra olarak bana verdiler. Dolayısıyla kitapları okuyarak başladım. Kitabın adı ise Parmak Kızın Almanca serisiydi. O kitapta hem Türkçe, Almanca hem de gramatik açıklamalar bulunuyordu o benim dil öğrenmeme vesile oldu” dedi.

ÖLÜ DİLLERİ DE ÖĞRENDİ

İnternet ve videolar sayesinde normal dillerin yanı sıra ölü diller kategorisinde bulunan Livonca ve Tatarca'yı da öğrendiğini aktaran Tataroğlu, “Dil öğrenmeye önce Almanca ile başladım. Sonra İngilizce, Hollandaca, Fransızca olacak şekilde öğrenmeye başladım. Kitapçılar da bana özenle bahsedeceğim katkılarda bulundular. Ben bu zamana kadar 68 dil öğrendim ama hiç dil okuluna veya eğitim alacağım bir kursa gitmedim. Sadece kitaplar ve internet aracılığıyla öğrendim. Ölü dillere olan merakımdan dolayı Livonca dilini öğrendim. Livonca Finlandiya ve Estonya arasında bir dil. Bunu öğrenmenin kolay bir imkanı bulunmuyordu ama ben internet ve videolar sayesinde Livoncayı ve Tibetçeyi öğrendim” ifadelerini kullandı.

"1 AYDA 1 DİL ÖĞRENİYORUM"

1 ayda 1 dil öğrendiğini ve tüm herkesin bunu çeviri uygulamalarıyla teyit edebileceğini söyleyen Tataroğlu, “Henüz bildiğim diller arasında söylemiyorum ama öğrendiğim 48 ayrı dil daha var. Bu sayı git gide artabilir. Yeter ki öğrenmem için imkan olsun. Dil öğrenmeyi maddiyat için düşünenler asla bu işe girmesin. Hizmet için düşünenler girsin. Benim bu kadar dili bildiğime inanmayanlar, çeviri uygulamalarından bakarak hangi dile ne sorarlarsa sorsunlar doğru söylediğimi netleştiriyorlar. Ben bir dili grameriyle ve kelime hazinesiyle ortalama 1 ayda öğreniyorum ama ister istemez bilmediğimiz kelimeler de olabiliyor” ifadelerine yer verdi.

“Guinness bir fırsat verirse bunu değerlendirmek isteyen Tataroğlu, 35 dil bilen Johan Vandewalle'nin rekorunu egale ederek adını rekor kitaplarına yazdırmak istediğini söyledi. Diğer yandan Tataroğlu, 68 dil bildiğini ve içlerinde ise en sevdiği dilin Megrelce olduğunu söyledi.

"DEPREM SÜRECİNDEKİ ÇALIŞMALARI ONU YILIN ÖĞRETMENİ YAPTI"

68 dil bilen Enis öğretmeni deprem sürecinde yaptığı katkılarından dolayı takdir eden Okul Müdürü Cengiz İlhan, “Enis hocamı ben takdir ediyorum. Kendisi Japonya'dan Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekiplerine gönüllü olarak tercümanlık yaparak destek oldu. Bundan dolayı bakanlığımız geçen yıl kendisini yılın öğretmeni seçti. Diğer yandan Enis hocamın 68 dil bilmesi, bizim için ve öğrencilerimiz için ufuk açıcı nitelikte. Öğrencilerimiz bunun farkında olduğu için teneffüste farklı dillerde sohbet ettiklerinde etkileniyorlar. Haliyle sayısız öğrenciye ufuk olma noktasında hocamın çalışmalarını benimsiyorum” diye konuştu.