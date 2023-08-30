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Ahlatcı Çorum FK Belçika’dan Massis Guluk’u denemeye aldı.

2002 Belçika doğumlu Massis Guluk 2015 sezonunda Standart Alt yapısında başladığı futbol hayatında Eupen Alt apı, Kas Eupan ve son olarakta SL16FC alt yapısında forma giydi.

Bu hafta başından itibaren kırmızı siyahlı takımla antrenmanlara çıkan Massis Guluk Teknik Heyetin raporu doğrultusunda kadroya katılacak.

Orta sahada görev yapan Massis Guluk’un Türk statüsünde oynatmak için görüşmeler yapıldığı ve bunun sonucuna göre resmi imza attırılacağı öğrenildi.