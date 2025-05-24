Mecitözü ilçesine bağlı Pınarbaşı Köyü’nde yaklaşık 73 dekarlık alanda gerçekleştirilen yeni kenevir ekimi ile birlikte, Çorum genelinde toplam kenevir ekili alan 220 dekara ulaştı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmalarla kenevir tarımı hem üreticiye alternatif bir gelir kaynağı sunuyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Mecitözü Pınarbaşı Köyü’nde düzenlenen kenevir ekim programı, kamu ve akademi dünyasından yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa; AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Çorum Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, ARS Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yetkilisi Prof. Dr. Aliye Aras ile birlikte üniversite öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, kenevirin hem sanayi hem de tarım açısından büyük potansiyel taşıdığını vurguladı. Göktekin, "Kenevir, tekstilden otomotive, gıdadan tıbbi ürünlere kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Biz de Çorum’da bu potansiyeli değerlendirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bugün geldiğimiz noktada 220 dekarlık bir ekili alana ulaşmış bulunmaktayız. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda bu alanı daha da artırmak" dedi.

Etkinlikte söz alan ARS Biyoteknoloji yetkilisi Prof. Dr. Aliye Aras ise kenevir üretiminin bilimsel esaslara dayalı olarak yapılmasının önemine değindi. Prof. Dr. Aras, özellikle tohum ıslahı, verimlilik ve işleme süreçlerinin iyileştirilmesi konularında akademi-sanayi iş birliğinin verimli sonuçlar doğuracağını belirtti. Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi de üniversite olarak bu alandaki AR-GE çalışmalarına destek verdiklerini ifade etti.

Türkiye genelinde kenevir üretiminin kontrollü olarak yapılabildiği illerden biri olan Çorum, sahip olduğu ekolojik koşullar ve üretici tecrübesiyle bu alanda öne çıkıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen yaygınlaştırma çalışmaları sayesinde, kenevir üreticisi sayısında artış yaşanırken, eğitim ve destek programlarıyla da bilinçli üretim teşvik ediliyor.