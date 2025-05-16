Mecitözü’nde ilk kez düzenlernen liseler arası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Haftası kapsamında Pool 8 top Bilardo turnuvasında Halil Sarıtepe birinci oldu.

16 sporcunun mücadele ettiği 9 Pool 8 Top Bilardo Şampiyonası katılım sağlayan öğrenciler arasında çekişmeli maçlara sahne oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Haftası Pool 8 top Bilardo Şampiyonasında Şampiyonluğu Halil Sarıtepe kazanırken Yaşar Ayaz Serbest ikinci , Tolga Karabaş üçüncü ve Osman Fuçular elde ettiler.

Bilardo İl Temsilcisi Yüksel Tavukcı ödül töreni sonrasında yaptığı açıklamada "İlk defa bir ilçemizde bilardo şampiyonası düzenleme imkanı yakalamanın mutluluğu içerisindeyiz. Günün anlam ve önemi içerisinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Haftası Pool 8 top Bilardo Şampiyonasına katılan liseli gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum.

Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mustafa Demirkıran'a Spor Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu'na, Spor Müdür Yardımcısı Ferhat Yıldız'a Mecitözü ilçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Hasan Demirer'e bilardo sporuna göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum’ dedi.