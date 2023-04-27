AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Av. Yusuf Ahlatcı, mecliste Çorum’u en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Av. Yusuf Ahlatcı, İskilip’te partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı.

‘İSKİLİP’TEN 6’LI MASAYA OY YOK’

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Milletvekili Adayları Oğuzhan Kaya, Zeki Gül, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İskilip İlçe Başkanı Yusuf Kaya ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışta konuşma yapan Yusuf Ahlatcı, İskilip’in kapalı kapılar ardında pazarlık yapan 6’lı masaya ve Kılıçdaroğlu'na oy çıkmayacağını söyledi.

İskilip’in şimdiden karadını verdiğini belirten Ahlatcı, “14 Mayıs seçimleri sadece bizim için önemli değil, tüm dünyada, Amerikası, Avrupası, terör örgütleri dahil herkes merak ediyor. Bizim buradan Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek vermemiz gerekiyor. Ben şuna inanıyorum ki; tüm teşkilatlarımız bir arada güçlü bir şekilde 14 Mayıs'ta sahada olduğumuzu herkes sonuçları ile beraber görecek” dedi.

Mecliste Çorum'u en iyi bir şekilde temsil edeceğini vurgulayan Ahlatcı, “Vatandaşlarımızın teveccühü ile güzel İskilip’e hizmet etmek onur duyacağım. Tarih kokulu İskilipimiz yine desteğini gösterdi. Her zaman milletimizin hizmetkarı olacağım” diye konuştu.

’14 MAYIS BAYRAMIMIZ OLACAK’

14 Mayıs'ın AK Partililerin bayramı olacağını söyleyen Ahlatcı, “Bunun aksine terörist başı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikmek isteyenlere zehir olacak. Allah, Türkiye’nin başından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ışığını eksik etmesin. 14 Mayıs'ta AK Parti ve Türk bayrakları ile meydanları doldurup, seçim zaferini kutlayacağız” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)