Sağlık Bakanlığı, sürekli işçi alımı ilanına çıktı. Toplamda 2 bin 764 kişi işe alınacak.

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımları devam ediyor. Yapılan hastane yatırımları ve artan kapasite nedeniyle bakanlık doktor, hemşire, hasta bakıcı gibi personellerin yanında işçi alımı da yapma kararı aldı.

Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yhgm.saglik.gov.tr ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinden ulaşabilecek.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 8 Ekim 2025 – 13 Ekim 2025 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

Bakanlık ihtiyaç duyduğu Klinik Destek Elemanı (Hastane), Güvenlik Görevlisi

(Silahsız) ve Temizlik Görevlisi mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidecek. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Temizlik görevlisi bin 948 kişi, güvenlik görevlisi (silahsız) 572 kişi, klinik destek elemanı 244 kişi.