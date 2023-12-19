Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ahlatcı Çorum FK’nın Şanlı Urfaspor ile deplasmanda oynayacağı maçı Tekirdağ bölgesi hakemi Mehmet Ali Özer yönetecek. Mehmet Ali Özer ile Çorum FK dört maçta bir galibiyet üç beraberlik alırken Şanlı Urfaspor ise yine dört maçta iki galibiyet ve iki beraberlik aldı.

Mehmet Ali Özer ilk olarak 3. ligde 2017-18 sezonunda Ahlatcı Çorum FK’nın 1461 Trabzon deplasmanında 3-3 berabere kaldığı maçı yönetti. 2021-22 sezonunda Somaspor ile deplasmanda oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçı yöneten Mehmat Ali Özer 22-23 sezonunda kırmızı siyahlı takımın sahasında oynadığı ve 2-0 yendiği maçta düdük çaldı. Tecrübeli hakem bu sezon Çorum FK’nın deplasmanda oynadığı ve Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta düdük çaldı.

Özer ev sahibi Şanlı Urfaspor’un da bundan önce dört maçında düdük çaldı. Sarı yeşilli takım bu dört maçta iki galibiyet ve iki beraberlik ile ayrıldı. 21-22 sezonunda evende Kırşehir ile berabere kaldığı maçı yöneten Özer aynı sezon Pazarspor deplasmanında 5-0 kazandığı maçı yönetti. 22-23 sezonunda İnegölspor deplasmanında 2-1 kazandığı maçı yöneten Özer bu sezon ise Urfaspor’un Sakaryaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçı yönetti.

Maçın yardımcı hakemleri ise Ankara’dan Yusuf Susuz ve Erzurum’dan Ömer Lütfü Aydın. Maçın dördüncü hakemi ise Ankara’dan Demokrat Özgür Güneş.