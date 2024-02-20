Mehmet Can Töremiş tarih yazmaya devam ediyor.

Çorumlu genç sporcu 9 yaşından başladığı badminton branşında aralıksız tüm yaş gruplarında kazandığı Türkiye şampiyonluklarına bir yenisini ekledi ve U 19 Türkiye Şampiyonasında hemde çifte şampiyonluk ile taçlandırdı.

19 Yaş altı Türkiye Badminton Şamiyonası 15-18 Şubat tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

Şampiyonada mücadele eden Osmancık Barış Boyar Badminton Akademispor kulübünden Mehmetcan Töremiş hem tek erkeklerde hemde çift erkeklerde şampiyon oldu.

100 kulüpten 430 sporcunun mücadele ettiği Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Mehmet Can Töremiş zorlu rakiplerini yenerek tek erkeklerde final maçında Bursa Osmangazi Beelediyespor’dan Veysel Taşdemir’i yenerek şampiyon oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

Töremiş çift erkeklerde ise Samsun Büyükşehir Belediyespor kulübünden Buğra Aktaş ile birlikte de tüm rakiplerini yenerek çıktığı finalde Ankara Gençlik Merkezleri Gençlikspor’dan Burak Çeşitçioğlu ve Arda Öz ikilisini yenerek ikinci altın madalyayı kazandı.

Mehmet Can Töremiş 9 yaşında başladığı Türkiye Şampiyonası heyecanında 11, 13, 15 ve 17 yaş gruplarında kazandığı şampiyonluk serisi 19 yaş ile devam ettirerek bu alandabir ilki başardı ve tarihe geçmeyi başardı.

Töremiş ayrıca Türkiye Şampiyonasının en teknik sporcusu seçilerek fair play ödülü aldı ve üç madalya ile başarılarına bir yenisini ekledi.

Aynı Türkiye Şampiyonası'nda Osmancık Barış Boyar Badmintonspor kulübünden Beren Aşkar çift bayanlar kategorisinde Erzincan Türk Telekomspor kulübünden Sudenaz Akçay ile birlikte finale kadar yükseldi ve final maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan Elifnur Demir ve Zeynep Berre Ocakoğlu çiftine kaybederek Türkiye ikincisi oldu gümüş madalya kazandı.

19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasında Osmancık Barış Boyar Badmintonspor kulübü en başarıı kulüp sıralamasında ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Osmancık Barış Boyar Badmintonspor kulübü antrenörü Eren Murat Güngör elde ettikleri bu başarılardan dolayı sporcuları tebrik etti.

Güngör bu başarıları yakalamalarında her zaman verdikleri destek ile yanlarında olan Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay’a, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci’ye Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Mira Harita sahibi Faysal Altan’a, Atmaca Grup’a Barış Boyar Akademi ailesi olarak teşekkür ettiklerini söyledi.