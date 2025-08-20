Eğitimci-Yazar Muzaffer Gündoğar'ın ağabeyi emekli öğretmen Mehmet Gündoğar (93) hayatını kaybetti.

Merhume Nurdane Gündoğar'ın eşi, Arif Ziya, Mahinur, Akif ve Latif Gündoğar'ın babaları, merhum Süleyman, Muzaffer, merhum Eşref, Dilber, Türkan ve Namık Gündoğar'ın ağabeyleri olan Mehmet Gündoğar'ın cenazesi, 20 Ağustos Çarşamba günü Karşıyaka Bostanlı Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.