Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, il ve merkez ilçe yönetim kurulu aylık toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Mehmet İhsan Çıplak, mevcut hizmet binasında son kez toplantı yapıldığını duyurarak, bir sonraki buluşmanın artık partinin mülkiyetine geçen yeni hizmet binasında gerçekleşeceğini duyurdu.

Başkanlık görevine Temmuz 2023’te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin takdirleri ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın’ın tensipleriyle atandığını hatırlatan Çıplak, görev süresi boyunca teşkilat bütünlüğüne, samimiyete ve koordinasyona büyük önem verdiklerini vurguladı.

Görev süresinde yapılan değişikliklere değinen Çıplak, çeşitli nedenlerle görevlerinden istifa eden yönetim kurulu üyelerine kırgınlıklarının olmadığını, ayrıca mevcut yönetim kadrosunun büyük bir kısmının görevine devam ettiğini ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüklerini ifade etti.

SEÇİM SÜREÇLERİ VE TEŞKİLAT FAALİYETLERİ

Toplantıda 2024 yerel seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çıplak, Çorum Belediyesi için Cumhur İttifakı adayını desteklediklerini, diğer ilçelerde ise kendi adayları ve logolarıyla yarışa katıldıklarını söyledi. Çıplak, Alaca, Sungurlu, Osmancık ve Dodurga’da başarı sağlandığını; Ortaköy, Laçin, Bayat ve Uğurludağ’da ise az farklarla seçimlerin kaybedildiğini aktardı. İl Genel Meclisi’nde ise MHP'den 10 üyenin seçildiğini hatırlattı.

Devam eden süreçte Merkez İlçe Başkanlığı görevine Mustafa Serdar Avcu’nun atandığını anlatan Çıplak, yönetimlerin koordineli çalışmaya başladığını, KAÇEP (Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları) biriminde de gerekli görevlendirmelerin yapıldığını kaydetti.

VERİLERE YANSIYAN YOĞUN ÇALIŞMA TEMPOSU

Görev süresi boyunca yapılan çalışmalara dair bazı istatistikî verileİr de paylaşan Başkan Çıplak, şöyle dedi:

• Genel Merkez ziyaretleri: 65

• İl başkanlığına yapılan kayıtlı ziyaretler: 1750

• İlçe ziyaretleri: 200

• Esnaf, meslek kuruluşu ve dernek ziyaretleri: 1500

• Kurum ziyaretleri: 150

• Katılım sağlanan protokol programları: 120

• Cenaze ve taziye ziyaretleri: 280

• Düğün ve nişan katılımı: 250

• Ülkü Ocakları, TÜRKAV ve sendika programları: 60

• Cumhur İttifakı programları: 80

• Açılış, yağmur duaları ve davetler: 350

Bu verilerin, teşkilatın sahadaki yükünü ve partinin halkla iç içe olduğunu gösterdiğini ifade eden Çıplak, partiye olan teveccühün artmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

YENİ BİNAMIZ GURUR KAYNAĞIMIZ

Konuşmasında en büyük hedeflerinden biri olan kalıcı hizmet binasına kavuşmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Çıplak, “Göreve geldiğimiz ilk gün belirlediğimiz bu hedefi gerçekleştirmiş olmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu, mevcut yönetim kadromuzun ortak başarısıdır” dedi.

Yeni binaya taşınma sürecinin başladığını belirten Çıplak, Kurban Bayramı’ndaki bayramlaşma programının da bu yeni hizmet binasında yapılacağını duyurdu.

TEŞEKKÜR VE VEFA

Sürece katkı sağlayan başta Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Çıplak, vefat eden tüm ülküdaşlara rahmet, hayatta olanlara ise sağlıklı, uzun ömürler diledi.

Basın açıklamasının sonunda Çıplak, milliyetçi-ülkücü camianın hiçbir ferdini ötekileştirmeden herkese dokunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.