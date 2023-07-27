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FATİH BATTAR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden ayrılmasının ardından MHP Çorum İl Başkanı belli oldu.

MHP'de ve Ülkü Ocakları'nda çeşitli kademelerde görev yapan Mehmet İhsan Çıplak, MHP Çorum İl Başkanı oldu. Bugün MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ve Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ile birlikte MHP Genel Merkezi'ne giden Çıplak, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ile görüştü.

Çıplak, Bahçeli'nin talimatıyla yeni il başkanı oldu.

Mehmet İhsan Çıplak Kimdir?

1980 yılında Çorum’da doğdu. İlkokulu Albayrak İlkokulunda, ortaokulu Çorum İmam Hatip Lisesinde, liseyi Çorum Anadolu Ticaret Meslek Lisesinde okudu.

Üniversite ögrenimini Gazi Üniversitesi S.M.Y.O. Bilgisayar Programcılığında gördü.

Türk Milliyetçiliği hareketiyle 1994 yılında tanışan Mehmet İhsan Çıplak,1995-2007 yılları arasında Ülkü Ocakları İl Başkanlığında çeşitli görevlerde bulundu.

2013-2015 tarihleri arasında MHP il başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Halen parti delegesi olan Mehmet İhsan Çıplak, çeşitli alanlarda ticaret yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.