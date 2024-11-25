Çorumlu milli atleti Mehmet Kalyoncu Avrupa Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.

23 Kasım’da Antalya’da yapılan Kros Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçmelerinde Osmangazi Belediyespor adına yarışan ve üçüncü olan Mehmet Kalyoncu Avrupa Şampiyonasında yarışmaya hak kazandı.

Antalya Dokuma Park Kros Parkuru’nda cumartesi günü yapılan yarışmada Mehmet Kalyoncu büyük erkeklerde Abdullah Tuğluk, Ayetullah Aslanhan’ın ardından üçüncü olarak milli takımda mücadele etmeye hak kazandı.

Bu seçmelerde U 20, U 23, Büyük erkekler ve büyük kadınlar kategorilerinde belirlenen milli takımlar 8 Aralık’ta yine Antalya Dokuma Park Kros Parkuru’nda yapılacak olan 30. Avrupa Kros Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.