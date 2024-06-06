Çorum Belediyesi, şehir merkezindeki derelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum Belediyesi ekipleri, çevre ve insan sağlığını tehdit eden olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve görüntü kirliliğine son vermek amacıyla derelerde temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, dere yataklarını her türlü kirlilikten arındırarak halk sağlığına yönelik tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü açıklayarak, “Çorum genelinde bulunan derelerin temizliğini ve bakımlarını yapmaya devam ediyoruz. Şu an çalıştığımız Melikgazi Deresi’ni 2 ay önce de temizlemiştik. Şu anda tekrar ekiplerimiz ot ve çöpleri detaylı bir şekilde temizliyor” dedi.

Derelerdeki kirliliğin insan sağlığı bakımından sıkıntı oluşturduğunu, ayrıca sinek üremesi bakımından da problemli yerler olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, “Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar belirli bir program dahilinde devam edecek” ifadelerini kullandı.