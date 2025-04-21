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Melikgazi mevkiinde bulunan Melikgazi Türbesi’nde çevre kirliliği, vatandaşların tepkisine neden oluyor.

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Konuyla ilgili haber merkezimizi arayan vatandaşlar türbeyi ziyaret ettiklerinde karşılaştıkları bakımsızlığı dile getirerek, Melikgazi'yi anlatan levhanın zarar gördüğünü, hem türbenin bahçesinde hem de çevresinde alkol şişelerinin olduğunu ifade ettiler.

I M G 20250421 W A0010Vatandaşlar, türbenin çevresinde temizlik ve kontrolünün gerekli olduğunu dile getirdiler.

Melikgazi Türbesi, 2021 yılında Çorum Belediyesi tarafından restore edilerek, yeniden ziyarete açılmıştı.

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Editör: Murat Çetin