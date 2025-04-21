Melikgazi mevkiinde bulunan Melikgazi Türbesi’nde çevre kirliliği, vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Konuyla ilgili haber merkezimizi arayan vatandaşlar türbeyi ziyaret ettiklerinde karşılaştıkları bakımsızlığı dile getirerek, Melikgazi'yi anlatan levhanın zarar gördüğünü, hem türbenin bahçesinde hem de çevresinde alkol şişelerinin olduğunu ifade ettiler.

Vatandaşlar, türbenin çevresinde temizlik ve kontrolünün gerekli olduğunu dile getirdiler.

Melikgazi Türbesi, 2021 yılında Çorum Belediyesi tarafından restore edilerek, yeniden ziyarete açılmıştı.