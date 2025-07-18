Çorum Arenaspor kulübü yüzücüsü Melisa Özçerezci 2. Etap Ulusal Gelişim Projesi müsabakalarında finallere gitmek için mücadele edecek.
18-21 Temmuz tarihleri arasında 6 ilde eş zamanlı olarak yapılacak 10-12 yaş 2. Etap Ulusal Gelişim Projesi bölge birinciliğinde Melisa Öçzerezci Bolu’da yapılacak yarılarda mücadele edecek.
Antrenörü Turgay Karaçamgözetiminde bu zorlu müsabakalara hazırlanan Melisa Özçerezci Bolu’da 50-100 ve 200 metre kurbağalama ile 50 metre serbest stil müsabakalarında yarışacak. Antrenör Turgay Karaçam 11 yaş kategorisinde mücadele edecek sporcusunun hedefinin Türkiye finalleri barajını geçerek şampiyonada yarışmak olduğunu söyledi.
Editör: Çorum Hakimiyet