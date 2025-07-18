Çorum Arenaspor kulübü yüzücüsü Melisa Özçerezci 2. Etap Ulusal Gelişim Projesi müsabakalarında finallere gitmek için mücadele edecek.

18-21 Temmuz tarihleri arasında 6 ilde eş zamanlı olarak yapılacak 10-12 yaş 2. Etap Ulusal Gelişim Projesi bölge birinciliğinde Melisa Öçzerezci Bolu’da yapılacak yarılarda mücadele edecek.

Antrenörü Turgay Karaçamgözetiminde bu zorlu müsabakalara hazırlanan Melisa Özçerezci Bolu’da 50-100 ve 200 metre kurbağalama ile 50 metre serbest stil müsabakalarında yarışacak. Antrenör Turgay Karaçam 11 yaş kategorisinde mücadele edecek sporcusunun hedefinin Türkiye finalleri barajını geçerek şampiyonada yarışmak olduğunu söyledi.