Hitit Üniversitesi ile Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ortak araştırma-geliştirme, proje, eğitim ve sosyal faaliyetleri kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar tarafından imzalandı. Protokol ile ortak Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve mesleki eğitimi geliştirme projeleri ile çeşitli eğitim ve sosyal faaliyetlerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, yapılan işbirliğinin önemine değinerek yapılan protokolün her iki kurum için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise Hitit Üniversitesinin önemli paydaşlarından olan Milli Eğitim Müdürlüğü ile yeni işbirliğini başlattıklarını kaydetti.

Şehrin dinamikleriyle ortak çalışmalar gerçekleştirmeyi önemsediklerini ifade eden Rektör Öztürk, “Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortak araştırma ve proje geliştirme başta olmak üzere çeşitli eğitim programları ve faaliyetleri içeren protokolümüzü imzaladık. Hayırlara vesile olsun.” dedi.