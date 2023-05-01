HURŞİT BOZKURT

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Çorum’un hak ettiği yatırımları alamadığı için hem iktidarın hem de muhalefetin milletvekillerini eleştiren Kayrıcı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrisi Muhsin Dere’yi örnek göstererek, ““Muhsin Dere Kırıkkale’ye gidecek iki fabrikayı Sungurlu’ya getirdi. Memlekete hizmet böyle olur” dedi.

Vahit Kayrıcı, seçim çalışmaları kapsamında Düvenci Beldesi’ni ziyaret etti. Kayrıcı’ya Düvenci ziyaretinde Milletvekili Adayları Ahmet Kurtbaş ve İsmail Lek, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Düvencilerle sohbet eden Vahit Kayrıcı, 14 Mayıs seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Emperyalist güçlerin işbirliği yaparak bu seçimde mevcut hükümeti devirmeyi hedeflediğini belirten Kayrıcı, seçimin Türkiye açısından varlık yokluk seçimi olduğunu ifade etti.

Seçimlerde öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçmeleri gerektiğinin altını çizen Kayrıcı, “Türkiye’yi yeniden atağa kaldırıp bölgesinde yıldız ülke haline getirmemiz lazım” dedi.

Çorum’un en uzun süre tek başına hükümet döneminde bile istediği yatırımları alamadığını ifade eden Kayrıcı, hem iktidar, hem de muhalefet milletvekillerini eleştirdi.

MUHSİN DERE’YE TEŞEKKÜR

Çorum’un yatırım alması konusunda Milli Savunma Bakanı Muhsin Dere’yi örnek göstererek kendisine teşekkür eden Kayrıcı, “Muhsin Dere Kırıkkale’ye gidecek iki fabrikayı Sungurlu’ya getirdi. Memlekete hizmet böyle olur, memleket böyle gelişir” diye konuştu.

‘YATMAYA DEĞİL, HİZMETE TALİBİM’

14 Mayıs seçimlerinde Düvencililerden partisine de destek isteyen Kayrıcı, “Beni bilen biliyor. Geçmişte de milletvekilliği yaptım. Geçmiş dönemden çok daha fazla tecrübeliyim. Kapım 24 saat açık olur. Ben yatmaya değil, hizmet etmeye talibim” şeklinde konuştu.

Konuşması uzun süre alkışlanan Vahit Kayrıcı’ya Düvencililer de destek sözü verdiler.