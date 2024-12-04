Memur-Sen Çorum İl Divan Toplantısına katılmak üzere Çorum’a gelen Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, beraberindeki heyetle bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Ali Yalçın ve beraberindekiler ilk olarak Vali Ali Çalgan’ı ziyaret etti.

Ali Yalçın daha sonra Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a ziyarette bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a ziyaretlerinde, Diyanet-Sen Genel Başkanı, hemşehrimiz Ali Yıldız ve Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi Fatih Okumuş ile yöneticiler katıldı.