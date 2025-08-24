Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Ankara'da.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere ikinci kez bir araya geldi.

Üçüncü toplantı 25 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.

İKİNCİ TOPLANTI SONA ERDİ, GÖZLER 3. TOPLANTIDA

Somut bir kararın çıkmadığı ilk toplantının ardından, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ikinci toplantıyı da yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri toplu sözleşme taleplerinin gerekçelerini dile getirdi. Ayrıca kamu işveren temsilcileri de bu taleplere karşı düşüncelerini aktardı. Üçüncü toplantı ise 25 Ağustos Pazartesi günü 10:00'da yapılacak.

HAKEM HEYETİ NEDİR?

Hakem Heyeti 11 üyeden oluşuyor ve bu üyelerin 6'sı Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Heyetin 4 üyesi Memur-Sen'den, biri Kamu-Sen'den, diğer üye ise Memur-Sen tarafından gösterilen akademisyenler arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Böylece heyette hükümetin ağırlığı belirgin şekilde görülüyor.