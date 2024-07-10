Çorum’un Osmancık ilçesinde, D-100-E-80 karayolu üzerinde bulunan menfezlerden biri işlevini yitirmiş durumda. Bölge sakinleri yağmur suyu menfezinin neden iş yapamaz durumda olduğunu merak ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yağan şiddetli yağış Osmancık’ta hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültülü şiddetli sağanak yağışla birlikte ceviz büyüklüğünde dolu taneleri de yağdı. Köylerde de etkisini gösteren şiddetli yağış Konaca ve Alibey Köyünde çayları, dereleri taşırdı, yolları çamur deryasına çevirdi. Sağanak ve dolu yağışı ilçe merkezinde ise bağlara, Küçük Sanayi sitesinde de araçların kaportalarına zarar verdi.





'Karayolundaki menfez nereye gitti'

Sağanak yağışla birlikte Çiftlikler Mahallesi Gökbel Bağları mevkiinde bulunan menfezlerden biri nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten yağmur suyunu tahliye edemedi.

Bölge sakinleri yol kenarında biriken yağmur sularının tahliye olamadığı için karayoluna taşmasından endişe duyduklarını dile getirerek; “Sağanak biraz daha sürseydi D-100 -E-80 karayolu da trafiğe kapanacak bir hal alacaktı. Araç muayene istasyonu karşısındaki menfez nereye gitti?” şeklinde sorarak konuya el atılmasını istediler.