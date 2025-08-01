Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Resul Yiğitoğlu, Eylül ayında yapılması beklenen Merkez İlçe Başkanlığı kongresi öncesi adaylığını resmen açıkladı.
CHP Genel Merkezi MYK'sının il ve ilçe kongrelerinin yenilenmesine dair aldığı kararın ardından Çorum’da da CHP kulislerinde hareketlilik başladı.
Eylül ayında yapılması planlanan Merkez İlçe Kongresi öncesi 15 mahalle ve 198 köyde toplam 400 delege seçileceği öğrenildi.
Kongre öncesi adaylığını ilk açıklayan isim Resul Yiğitoğlu oldu. Önümüzdeki günlerde farklı isimlerinde adaylıklarını açıklaması bekleniyor.
Muhabir: Fatih Battar