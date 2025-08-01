Arca Çorum FK dördüncü hazırlık maçında Esenler Erokspor’u 2-1 yendi.

Kırmızı Siyahlı takım ligde kendisi gibi şampiyonluk hedefi ile sezona hazırlanan rakibi önünde çok zorlu bir mücadele verdi.

Öne geçtiği maçta ilk yarının son dakikalarında kalesinde beraberlik golünü gördü. Son bölümde bulduğu gol ile rakibini 2-1 yendi.

Won Resort Hotel sahasında oynanan maçta Teknik Direktör Tahsin Tamhazır olan ve kafasında düşündüğü isimlerden kurulu bir kadro ile başladı. Kırmızı Siyahlı takımda Erokspor maçında forma giyen futbolcular: Hasan Hüseyin (Ahmet), Kerem (Semih), Erkan (Kadir), Attamacah (Caner), Arda (Zargo), Ferhat (Atakan Cangöz, Oğuz, Kenan, Samudio (Ozan), Yusuf (Eren Karadağ), Eze (Hasan Ege). Maçın ilk yarısında önde baskı yapan ve topa daha çok sahip olan takım bizdik.

Özellikle orta sahada genç transfer Kenan Fakılı performansı ile öne çıkan isim olurken Çorum FK 29. dakikada aradığı golü buldu.

Sağ kanattan gelişen kırmızı siyahlı takım atağında sola dönen topta Kenan ceza yayı üzerine çıkardı orta sahadan ileri çıkan Oğuz topun gelişine yerden sert vurdu topu köşeden Erokspor ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sonrada oyunun kontrolünü elinde tutan Çorum FK gol yollarında etkili olamadı. 43. dakikada sol kanattan gelişen Erokspor atağında penaltı noktasına yapılan ortara kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1 yaptı.

İlk yarı karşılıklı atılan bu gollerle 1-1 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda yine orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Erokspor orta sahada çok daha hızlı olunca temposu yüksek geçen maçın ilerleyen bölümlerinde iki takımda yaptığı oyuncu değişiklikleri ile tüm oyuncularına forma şansı verdiler.

86. dakikada Çorum FK hazırlık maçlarında ilk galibiyeti getiren golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta penaltı noktasına yerden yapılan ortada Hasan Ege biranda kaleci ile karşıya kaldı ve kalecinin solundan düzgün bir vuruşla takımını 2-1 öne geçiren golü attı.