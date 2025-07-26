Arca Çorum FK’da son etap kamp kadrosunda yer almayan Mert Aktaş bu sezonda Ankara Demirspor’da kiralık olarak forma giyecek.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Silivrispor’dan transfer edilen ve ikinci yarıda Ankara Demirspor’a kiralık verilen Mert Aktaş sezon başı kırmızı siyahlı takımın kamp kadrosunda yer aldı.

İlk iki etap kampında Çorum FK ile birlikte çalışan Mert Aktaş yapılan yeni transferler üzerine bu sezonda forma giymesi için kiralık verileceği açıklanmıştı.

Mert Aktaş yapılan görüşme sonunda bu sezonda kiralık olarak Ankara Demirspor formasını giyecek.