Üç sezondur Çorum FK’nın futbolcusu olan ve iki sezondur kiralık olarak başka kulüplere verilen Mertcan Aşcı ile karşılıkla anlaşarak yollar ayrıldı.

2021-22 sezonunda Üsküdarspor’dan Çorum FK’ya transfer olan Mertcan Aşcı bir sezon kırmızı siyahlı takımda forma giydikten sonra 2022-23 sezonunda Çankayaspor’a geçen sezonda Malatya Arguvanspor kulüplerine kiralık verildi.

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Bir yıllık daha anlaşması bulunan Mertcan Aşcı ile karşılıklı yapılan görüşmeler sonunda sözleşmesi fesh edildi.

Editör: Fatih Battar