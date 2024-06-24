Üç sezondur Çorum FK’nın futbolcusu olan ve iki sezondur kiralık olarak başka kulüplere verilen Mertcan Aşcı ile karşılıkla anlaşarak yollar ayrıldı.

2021-22 sezonunda Üsküdarspor’dan Çorum FK’ya transfer olan Mertcan Aşcı bir sezon kırmızı siyahlı takımda forma giydikten sonra 2022-23 sezonunda Çankayaspor’a geçen sezonda Malatya Arguvanspor kulüplerine kiralık verildi.

Bir yıllık daha anlaşması bulunan Mertcan Aşcı ile karşılıklı yapılan görüşmeler sonunda sözleşmesi fesh edildi.