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Ahlatcı Çorum FK kadrosundaki gençleri kiralık vermeye devam ediyor. Kırmızı Siyahlı takım son olarak Mertcan Aşçı’yı Malatya Arguvanspor’a kiralık olarak verdi.

2000 doğumlu Mertcan Aşçı 2021-22 sezonunda Çorum FK’ya imza attı ve aynı sezon kiralık olarak Çankayaspor’a verildi. Devre arasında bu takımdan ayrılarak kırmızı siyahlı takıma geri dönen Mertcan Aşçı bu sezon başında da kiralık verilmesi kararı alındı.

3. lig 1. grupta mücadele eden Malatya Arguvanspor ile anlaşan Mertcan Aşçı kiralık olarak bu takıma transfer oldu. Mertcan Aşçı ligin ilt haftasında 52 Orduspor ile sahalarında oynadıkları 0-0 berabere kaldıkları maçta doksan dakika takımının formasını giydi.