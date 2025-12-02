Amasya'nın Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin ve beraberindeki heyet, Gürcistan–Azerbaycan sınırında meydana gelen C-130 askeri kargo uçağı kazasında şehit düşen Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Burak İbbiği’nin ailesine Şehitlik Belgesi takdim etmek üzere Çorum’a geldi.

"ŞEHİTLERE ALLAHTAN RAHMET DİLİYORUM"

Heyet, Çorum Valisi Ali Çalgan’a nezaket ziyaretinde bulundu. Vali Çalgan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Hava Kuvvetleri’nin kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkenin güvenliği ve huzuru için görev yapan tüm Hava Kuvvetleri mensuplarına kazasız ve belasız görevler temennisinde bulunuyorum" ifadelerini kullandı.