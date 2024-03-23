Merzifon-Çorum yolunda kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hasan Ç. (49) yönetimindeki 55 VE 626 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak Merzifon- Çorum kara yolunun 20. kilometresinde Çaybaşı köyü yakınlarındaki boş araziye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile kamyonda bulunan Hızır Ö. (50) ve Gürhan D. (53) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.