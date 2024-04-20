Merzifon Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Mart ayı istatistiklerini açıkladı.

Havalimanına iniş kalkış yapan uçak trafiği 100'e ulaştı. Aynı ayda yük trafiği ise 92 ton olarak gerçekleşti.

Çoğunluğunu Çorumluların kullandığı havalimanı ayrıca Mart ayında 10 bin 430 kişiye hizmet verdi.

Merzifon Havalimanından yılın ilk 3 ayında ise 35 bin 872 yolcu hizmet aldı, uçak trafiği 306, yük trafiği ise 348 tona ulaştı.