Bursa’da dün sona eren U 16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında Çorumlu atlet Metehan Özünal 300 metrede üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

3-4 Şubat tarihlerinde Bursa Osmangazi Atletizm Salonu’nda yapılan U 16 Türkiye Şampiyonasında 1280 sporcu yarıştı.

Çorum Gençlikspor Antrenörü Onur Çağlan yöyenitiminde çalışmalarını sürdüren ve Enkaspor kulübü adına yarışan Metehan Özünal zorlu rakiplerini geride bırakarak üçüncü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Atletizm Antrenörü Onur Çağlan sporcusunun çok iyi bir yarış çıkardığını ve kürsüye çıkarak milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandığını söyledi.

Çağlan hedeflerinin milli takımda yarışmak olduğunu ve bu doğrultuda çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini söyledi.