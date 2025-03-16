Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Orta Karadeniz Bölgesine kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulunuldu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; Bölgemiz genelinde güney ve güney batılı (Lodos) esen rüzgarın pazartesi sabah saatlerinden itibaren ise Amasya, Çorum çevreleri ile Samsun, Sinop ve Kastamonu’nun iç ve yüksek kesimlerinde yerel olarak kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ( 50-80 km/saat), Tokat çevreleri ile Ordu’nun yükseklerinde yer yer fırtına (80-90 km/saat ) kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtına’nın 18.03.2025 Salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, toz savrulması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” (Haber Merkezi)