Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Çorum için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde rüzgarın iç kesimlerde batı ve güneybatıdan, kıyı kesimlerde batı ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (40-60 km/saat), Kastamonu çevreleri ve kıyı kesimlerde zaman zaman fırtına ve kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Ayrıca oluşması muhtemel risklere, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalara karşın uyarı yapıldı.