Mevsimlik Tarım İşçileri İş Birliği ve Koordinasyon Toplantısı İŞKUR İl Müdürlüğünde yapıldı.

Çorum’a gelen mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin bu süreçte yaşadıkları sorunların giderilmesine yönelik olarak, ilgili kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımı ile Mevsimlik Tarım İşçileri İş Birliği ve Koordinasyon Toplantısı Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak geldiği İlçelerin Kaymakamları, İl ve İlçe Koordinatörleri, İl İzleme Kurulu Komisyon Üyeleri de katıldı.

Katılımcılara mevsimlik tarım işçileri konulu 2024/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hakkında sunum yapıldı.

Mevsimlik tarım işçilerine ve aile bireylerine sunulan ve önümüzdeki yıllarda da sunulması planlanan; ulaşım, güvenlik, temizlik, sağlık, eğitim, istihdam, sosyal güvenlik, inanç ve ibadet, kültür ve spor gibi hizmetler hakkında görüş alışverişi yapıldı.

