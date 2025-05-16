Çorumlu tiyatro ve kitap yazarı Mustafa Arıkoğlu, 8. Merzifon Kitap Fuarı kapsamında 17-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek imza gününde okurlarıyla bir araya gelecek.

Merzifon Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlik, bölgedeki edebiyat ve sanatseverler için önemli bir buluşma noktası olacak. Yazarlık ve tiyatro alanındaki çalışmalarıyla tanınan Mustafa Arıkoğlu, fuarda okuyucularına kitaplarını imzalayacak, aynı zamanda sanatseverlerle birebir sohbet etme imkânı da bulacak.

Etkinliğe ilişkin konuşan Arıkoğlu, “Kitap dostları ile buluşacağım için çok mutluyum. Nazik davetleri için Merzifon Belediyesi başta olmak üzere tüm fuar yetkililerine şükranlarımı sunuyorum. Görüşmek dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Merzifon Kitap Fuarı, bu yıl da yazarlar, akademisyenler ve sanatçılarla dolu dolu bir program sunarak bölge halkını kültür ve sanatla buluşturmayı hedefliyor.