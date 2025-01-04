Birleşik Emekliler Sendikası Örgütlenmeden Sorumlu MYK Üyesi Yavuz Karagöz, iktidarın emekliyi unuttuğunu, emeklilerin insanca yaşam koşullarından çok uzak bir yaşantıya mecbur bırakıldığını ifade ederek, “haklarımızı alana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Meydanları boş bırakmayacağız” dedi.

Çorum’da sendika üyeleri ile buluşan Karagöz, iktidara seslenerek, “ya bizi görürsünüz, ya da bizi görürsünüz” ifadesini kullandı.

Birleşik Emekliler Sendikası Örgütlenmeden Sorumlu MYK Üyesi Yavuz Karagöz, Çorum’da sendika yöneticileri ve bazı üyelerle bir araya geldi.

Çorum İl Temsilcisi Sefa Batak ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Karagöz, Hanoğlu Konağı’nda sohbet toplantısına katıldı.

Çorum’da yeni kurulan ve örgütlenme çalışmalarını sürdüren Birleşik Emekliler Sendikası’nın çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda; ülke ve yerel gündemin yanı sıra, emeklilerin, emeğiyle geçinenlerin, memurların, asgari ücretlerinin sorunları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ve yıllık enflasyonun belli olmasının ardından memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 11,54, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 15,75 oranında zam yapılacak olmasına tepki gösteren Karagöz, asgari ücretlinin de yüzde 30’luk bir zam artışı 2025 yılını sefalet içerisinde geçireceğini ifade etti.

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Yavuz Karagöz, 5 Ocak 2025 Pazar günü Birleşik Emekliler Sendikası ile Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Emekliler Federasyonu tarafından İstanbul’da Kadıköy İskele Meydanı Atatürk Anıtı’nda ortak basın açıklaması yapacaklarını bildirerek, emeklilerin mücadelesini paydaşlarla birlikte sokağa taşıyacaklarını kaydetti.

Artık meydanları boş bırakmayacaklarını ve emeklinin hakkını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Karagöz, “Haklarımızı alabilmek, iktidara geri adım attırabilmek için emeklileri ve emekçileri alanlara taşımamız gerekiyor. Cumhurbaşkanının tek amacı bir sonraki dönem cumhurbaşkanlığını tekrar garantilemek, partiyi bırakabileceği bir isim bulmak ve partisinin sürdürülebilirliğini sağlamak. Bunun için de il il gezip mitingler veriyor. Bizler umurunda değiliz. Emeklileri unutup gitti. 2024 emekliler yılı ilan edilmişti. Ama ne yazık ki emekliler açlığa, sefalete teslim edildi. Emekliler de bu durumdan memnun gibi gözüküyor. Ancak artık emekliler oylarının rengini belli etmeli, haklarını alana kadar da mücadeleyi elden bırakmamalı. İktidar ya bizi görecek, ya da bizi görecek. Bunun başka çaresi yok. Yapılacak seçimlerde göreve gelecek iktidar ise emeklinin haklarını koruyup geliştirecek, insanca yaşam koşullarını oluşturabilecek bir iktidar olmalı” şeklinde konuştu.

“TÜM EMEKLİLER, MÜCADELEYE OMUZ VERMELİ”

Birleşik Emekliler Sendikası’nın toplu sözleşme masasında emeklileri temsil edebilmesi için 17 milyon emeklinin yüzde 1’lik kısmına, yani 170 bin üyeye sahip olması gerektiğini bildiren Karagöz, tüm emeklileri sendikaya üye olmaya ve mücadeleye omuz vermeye davet etti.

Birleşik Emekliler Sendikası Örgütlenmeden Sorumlu MYK Üyesi Yavuz Karagöz’ün katılımı ile düzenlenen sohbet toplantısına; Çorum İl Temsilcisi Sefa Batak, Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı Tuba Üreyen, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Aslan Kaya, Eğitim-İş Şube Örgütlenme Sekreteri Tuğcan Demirel, Atatürkçü Düşünce Derneği Disiplin Kurulu Başkanı Cengiz Karabıdak, Sendika Yönetim Kurulu Üyeleri; Ahmet Ceyhan, Ayşen Yılmaz, Hediye Çetin ve Ali Işıker katıldı.

İl Temsilcisi Sefa Batak, ziyaretinden dolayı MYK Üyesi Yavuz Karagöz’e ve buluşmaya katılan herkese teşekkür etti.