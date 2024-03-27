Çorum'da bir kız çocuğu ile erkek çocuk arasında çıkan tartışmada bir çocuk bıçakla yaralandı.

Olay, Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki kız çocuğu ile 15 yaşındaki erkek çocuğu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kız çocuğu meyve bıçağı ile erkek çocuğunu bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kız çocuğu ise polis ekiplerince ifade işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.