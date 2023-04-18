Çorum Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi mezarlıkları bayram ziyaretine hazırlıyor.

Mezarlıklarda bayram öncesi genel temizlik, ot biçme, bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Mezarlık ziyaretlerinin yoğun olduğu arife günü öncesinde Çorum Belediyesi çalışmalarını hızlandırdı. Ulu Mezarlık, Çiftlik Mezarlığı, Hıdırlık Mezarlığı ve Bayat Mezarlığında bakım ve temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, mezarlıkları bayrama hazır hale getiriyor. Çorum Belediyesi'nin çalışmalarıyla birlikte, bayram öncesi mezarlıkların daha güzel ve düzenli bir görünüme kavuşuyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarımızı ziyaret eden vatandaşlarımızın daha temiz ve daha düzenli bir ortamda ziyaret yapmalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mezarlıklarımızın bakımı ve temizliği, belediye ekiplerimiz tarafından hassasiyetle yapılmaktadır." dedi.