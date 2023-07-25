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MURAT ÇETİN

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, görevinden istifa etti.

BAHÇELİ İSTEDİ

Karapıçak, yaptığı yazılı açıklamada, "Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in takdirleriyle 4 yıla yakın sürdürdüğüm Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanlığı görevim yine dilinden düşen her sözü emir telakki ettiğim Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in talimatları doğrultusunda bugün sona ermiştir" dedi.

Karapıçak, açıklamasında şunları kaydetti: "Ülkücü Hareketin bir çok kademesinde şahsımıza güvenerek bizi göreve layık gören Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'e teşekkür ediyor, hürmetlerimi sunuyorum. Ömrünü adadığı davamızda Liderimizin ardında her zaman ki duruşumuzla yürüyeceğimizi ve Genel Başkanımıza, davamıza sadakatimizin son nefese kadar süreceğini beyan ediyorum. Görev süremiz boyunca bizlere destek olan tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabb'im Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'i başımızdan eksik etmesin. Var olsun Milliyteçi Ülkücü Hareket. Var olsun Teşkilatımız!"