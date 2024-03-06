Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) seçim çalışmaları kapsamında köy çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ziyaretlerde vatandaşlara partisinin köy politikalarından bahseden İl Genel Meclis Üyesi Adayı Sinan Eryücel, tüm köylere eşit hizmet götüreceklerini söyledi.

İl Genel Meclis Üyesi Adayı Sinan Eryücel, MHP İl ve Merkez İlçe yöneticilerinden oluşan heyet Çalıca, Çalkışla, Sarıkaya, Karapürçek, Kayı ve Abdalata Köylerini ziyaret ederek, köy sakinlerinden destek istediler.

Köy ziyaretlerinde vatandaşlara MHP’nin köy politikaları hakkında bilgi veren İl Genel Meclis Üyesi Adayı Sinan Eryücel, Çorum merkeze bağlı tüm köylerin altyapıdan üst yapıya tüm sorunları tespit ettiklerini belirterek, parti olarak tüm köylere ayırmadan ayrışmadan eşit hizmet götüreceklerini vurguladı.

Köylerin bir an önce çözüme kavuşturulması gereken sorunlarına öncelik vereceklerinin altını çizen Eryücel, “Çorum’un tüm köylerini yakinen bilmekteyim. Yıllardır hem MHP’de köylerden sorumlu parti yöneticiliği yapmam hasebiyle hem de mesleğim gereği tüm köylerimizin sorunlarına vakıfım. Sizlerden biri olarak, bir köy çocuğu bir çiftçi olarak 31 Mart’ta sizlerden destek istiyorum. Hep birlikte köylerimizi daha yaşanabilir hale getirelim.” diye konuştu.

Köy muhtarları ile yedi yirmi dört iletişim halinde olacağını ifade eden Eryücel, tüm muhtar adaylarına da başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.