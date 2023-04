FATİH AKBAŞ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Teşkilatı 28.Dönem Milletvekili Adaylarını düzenlediği basın toplantısı ile tanıttı.

Parti binasında yapılan aday tanıtım toplantısında konuşan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları olarak Genel Başkanları Devlet Bahçeli’nin her bir kelimesini emir telakki ederek gösterdiği hedefe yürüdüklerini belirterek, “Ve hep haykırdık. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben dedik. Ülkemizi önceleyerek ülkülerimiz ışığında her daim aziz hemşehrilerimizle iç içe olduk. İyi ve kötü günlerinde gücümüz yettiğince daima yanlarında bulunduk. Ve bugün de aynı doğrultuda geleceğin Milliyetçi Türkiye’sini inşaa etmek için, 28. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinde sesimiz olacak olan kıymetli vekillerimiz ile huzurlarınızdayız. Gayemiz Sayın Cumhur Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'i ezici bir oy oranıyla kazandırmak, milli şuurun perçinlenmesi, Cumhur İttifakının ruhunun dirayeti ve ilimizde hizmet yarışının hız kazanması adına Milliyetçi Hareket Partisinin meclisteki çoğunluğunu elde etmektir. Niyazım ve inancım o dur ki; İnşallah bu fotoğrafı 15 Mayıs sabahında Türkiye Büyük Millet Meclisinde de vereceğiz. Bizim adayımız belli kararımız nettir. Çorum için ise gelecek Milliyetçi Harekettir. Konuşmamı daha fazla uzatmadan bugün burada sizlere hitap edecek olan her birisi zaten ilimizi ve sizleri fazlasıyla iyi tanıyan içimizden olan değerli vekil adaylarımıza hoş geldiniz diyerek hepinizi selamların en güzeli ile selamlıyorum”şeklinde belirtti.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak’ın konuşmasının ardından ise milletvekili adayları konuşma yaptılar.

MHP’den dördüncü sıra milletvekili adayı olan Mete Çakı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi gençlerin fedakarlık etmesi gerektiği düşüncesi hareket ettiğini belirterek, “Genç yaşta fedakarlık ederek, memleketimizin şu zor zamanlarında bu kritik seçimlerde içinde bulunmaktan daima şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi’nden aday adaylık başvurusunda bulundum. Ve liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’nin müsaadeleri ile Çorum’dan dördüncü sıra milletvekili adayı oldum. Bizlere her daim yol gösteren, millet için devlet için fedakarlık yapan liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli’ye huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Genç yaşımızda Allah’ın izniyle daha nice mücadeleler vereceğimizin de sözünü vermek istiyorum” dedi.

MHP’den üçüncü sıra milletvekili adayı olan İsmail Lek ise uzun yıllar MHP’de il sekreterliği yaptığını ifade ederek, “Bir dönemde il başkanlığı görevinde bulundum. Milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmuştum. Genel Başkanımızın takdiri ile milletvekili adayı oldum. Bu da benim için ayrı bir şeref ve grurdur. İnşallah dört adayımızı da birden mecliste görmek arzumuzdur. Birlikte el ele verip en güzel sonucu almaya gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MHP’den ikinci sıra milletvekili adayı olan Ahmet Kurtbaş ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu seçimler için yaptığımız müracaat neticesinde Sayın Genel Başkanımıza bizleri bu göreve layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Önümüzde gerçekten zor bir seçim var. Bu seçimde Milliyetçi Hareket Partisi’nin üzerine çok büyük görevler düşüyor. Dolayısıyla yerelde de biz teşkilat olarak hepimiz bu görevi layıkıyla yapmamız gerekiyor.”

MHP birinci sıra milletvekili adayı Vahit Kayrıcı da konuşmasında 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerin çok önemli olduğunu ifade ederek, “Dünya yeniden şekilleniyor. Gelişmiş emperyalist ülkeler dünyayı yeniden şekillendirirken dünya da ki enerji kaynaklarından daha fazla yararlanıyorlar. Gücü olmayan ülkeler ise eziliyorlar. İşte ülkemizin de bölgesinde söz sahibi olması ve dünyada masa kurabilen, dünyaya hükmedebilen bir ülke olabilmesi için ayağa kalması, kendi sanayisini kurması ve çevremizdeki terör örgütlerinin hepsini ayıklaması gerekiyor. Bunun içinde bu seçim ülkemizi çok önemli bir yere getirdi. Varlık yokluk seçimi. Bıçağın üzerindeyiz. Ya ayağa kalkıp dünya milletlerine yön vereceğiz, ya da bizi parça parça etmeye çalışacaklar. Seçimi Millet İttifakı kazanırsa ne olur? Ne olacağını açık açık söylüyorlar. PKK’lıları, Abdullah Öcalan’ı bırakacaksınız, dağdaki teröristleri indireceksiniz, cezaevindeki teröristleri bırakacaksınız diyorlar. Kapalı kapılar ardında yaptıkları bu pazarlıkları yine şuanda Millet İttifakının başında ki Cumhurbaşkanı adayını tehdit ederek açıkla, biz yeni yüzyılda yeni birşey kuracağız diye söylüyorlar. Bu şu demek; Suriye’den, Libya’dan askerimizi çekeceğiz, belediyelere özerklik vereceğiz, olmadı ülkeyi de ikiye böleceğiz. Bunun sonucu budur. Onun içinde bu seçim bizler için çok önemlidir. Eğer bunların söylediklerinin iki tanesi yapılsa Allah göstermesin ülkemiz mahvolur. Şuanda ülkemiz savuna sanayi ile sanayide çok ciddi yerlere geldi. Bunların hepsini durdurur bitirirler. Onun için kırgınlıklarımız, dargınlıklarımız varsa hepsini geriye bırakıp bu seçimde öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceğiz, sonrasında mecliste güçlü olmak için MHP’ye oy vereceğiz. Ülkemizin geleceği buna bağlı. Mesele vatansa gerisi teferruattır. Hiçbir şeyin hesabı bugün görülmez. Bu seçimde elbirliği ile dayanışma içinde bu kötülükleri bertaraf edip ülkemizi bölgesinde lider ülke yapmak mecburiyetimiz var. Bununda başka bir yolu yok. Hepimiz birbirimize destek içinde olacağız, dayanışma içinde olacağız. Çorum’umuzun makus talihini kırmamız lazım. Çorum MHP’nin TBMM’de temsil edilmesi lazım. Çorum Anadolu’nun yiğit evlatlarının biraraya geldiği bir yer. Çorum en iyi şekilde temsil ederiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantı toplu hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi.