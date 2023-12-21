31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçiminde Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) il-ilçe ve belde belediye başkan aday adayları 22 Aralık Cuma günü(yarın) düzenlenecek programla tanıtılacak.
MHP’de 13 Kasım tarihinde başlayan aday adaylığı başvurusu süreci 15 Aralık tarihinde sona ermişti.
MHP İl Başkanlığı, aday adaylarını kamuoyuna tanıtmak için yarın saat 14.30’da parti binasında tanıtım toplantısı düzenleyecek.
37 ADAY ADAYI BAŞVURDU
Çorum Belediye Başkanlığı için merkezden Ahmet Ertekin, Ali Beyaz, Kenan Şahin ve Selahattin Ezer başvuru yapmıştı.
İlçelerden ise toplam 33 aday adayının başvuru yaptığı öğrenildi.